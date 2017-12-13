نائب لبناني: الحريري مختطف بسلاح ميليشيا حزب الله

اعتبر النائب اللبناني، خالد الضاهر، الأربعاء، أن رئيس الوزراء، #سعد_الحريري، مختطف في #لبنان بسلاح ميليشيا #حزب_الله الذي يهيمن على قراراته السياسية ويرفض التوقف عن التدخل في شؤون الدول الصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وكان الحريري قد أعلن، في 5 كانون الأول/ديسمبر الحالي، بعد انعقاد مجلس الوزراء، في أول جلسة له بعد أزمة الاستقالة التي هزت لبنان في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرار الحكومة بكل مكوناتها السياسية الالتزام بالنأي بنفسها عن أي صراعات أو حروب، وعن الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظاً على علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة.

كما أكد في بيان مقتضب بعد انتهاء الجلسة على احترام المواثيق والقرارات الدولية.