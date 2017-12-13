واشنطن تدعو لخفض ميزانية الأمم المتحدة بـ250مليون دولار

دعت #الولايات_المتحدة لتقليص الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة للعامين المقبلين 2018 و2019 بمقدار 250 مليون دولار، مقدمةً عدة أوجه للاستقطاعات، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء وكالة "فرانس برس".

وينبغي أن يوافق أعضاء #الأمم_المتحدة الـ193 على الميزانية التشغيلية للأنشطة العادية، لتمويل الموظفين وهياكل المنظمة الأساسية، المطروحة للنقاش حاليا قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وتقدر إدارة الأمم المتحدة احتياجاتها للعامين المقبلين بنحو 5.4 مليار دولار، وهو ما يشمل بالفعل انخفاضاً قدره 200 مليون دولار عن ميزانية 2016 و2017.