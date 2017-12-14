اعتراض صاروخين من غزة فوق إسرائيل..وغارة على موقع لحماس

اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء صاروخين أطلقا من قطاع #غزة على جنوب إسرائيل.

قال الجيش في بيان إن نظام #القبة_الحديدية للدفاع الصاروخي أسقط الصاروخين، أثناء توجههما إلى إسرائيل. وسقط مقذوف ثالث في منطقة مفتوحة في جنوب إسرائيل. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كانت جماعات فلسطينية قد أطلقت نحو 10 صواريخ على إسرائيل في الأسبوع الذي أعقب اعتراف الرئيس دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل. ودعت حركة #حماس إلى انتفاضة مسلحة جديدة ضد إسرائيل رداً على إعلان ترمب.

وردت #اسرائيل بغارات جوية على غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع خلفت قتيلين وعدة جرحى من الفلسطينيين.

في وقت سابق الأربعاء، نفذت إسرائيل غارات جوية انتقامية على مجمع عسكري لحركة حماس في غزة رداً على إطلاق صاروخ في وقت متأخر الثلاثاء. ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر.

جاءت الغارات في أعقاب إطلاق صاروخ على مدينة عسقلان الساحلية. واعترضت الصاروخ منظومة القبة الحديد المضادة للصواريخ.