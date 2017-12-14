التداول في مشروع بمجلس الأمن ضد قرار أميركا بشأن القدس

أفادت مصادر دبلوماسية فلسطينية وعربية وغربية، الأربعاء، أنه يجري العمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن ضد الاعتراف الأميركي بـ #القدس عاصمة لإسرائيل، لإظهار عزلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن.

إلا أن المعروف أن #الولايات_المتحدة تحظى بحق استخدام الفيتو على أي مشروع قرار لا توافق عليه، ما يحول دون إقراره.

وقال مصدر دبلوماسي فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس": "المهم هو الحصول على دعم 14 دولة من أعضاء #مجلس_الأمن الـ15" لمشروع القرار.

وكانت الولايات المتحدة وجدت نفسها الجمعة الماضي معزولة تماما داخل مجلس الأمن خلال اجتماع طارئ تمت الدعوة إليه، بعد إعلان الولايات المتحدة بشكل منفرد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وانتقد جميع أعضاء مجلس الأمن قرار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بشأن القدس ولو بدرجات متفاوتة الحدة.

وقال السفير الفلسطيني لدى #الأمم_المتحدة رياض منصور الذي يحظى بصفة مراقب لوكالة "فرانس برس" إن مشروع القرار يطالب الولايات المتحدة بـ"إلغاء" قرارها.

إلا أن مصادر دبلوماسية عدة أوضحت أن "لهجة" مشروع القرار لن تكون قاسية لضمان الحصول على دعم 14 دولة من أعضاء مجلس الأمن الـ15.

واعتبر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن الهدف من مشروع القرار وعرضه على التصويت ليس عزل الولايات المتحدة، بقدر ما هو دعوة لها لأن تأخذ أكثر بعين الاعتبار مصالح الفلسطينيين.