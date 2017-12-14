غوتيريس: تنفيذ العقوبات هو السبيل لردع كوريا الشمالية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو #غوتيريس، إن الجهود الموحدة لتنفيذ #العقوبات المفروضة على #كوريا_الشمالية بشكل كامل هي الوسيلة للتصدي لتهديد بيونغ يانغ الصاروخي والنووي المتنامي.

أضاف غوتيريس، الذي التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس في طوكيو، أنه ينبغي نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

ويزور غوتيريس اليابان لحضور مؤتمر دولي بشأن التغطية الصحية الشاملة.

من جانبه قال آبي إنه اتفق على أن الحوار المحتمل مع كوريا الشمالية ينبغي أن يكون ذا مغزى ويهدف إلى نزع السلاح النووي في البلاد.

كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال إن واشنطن منفتحة على حوار محتمل مع كوريا الشمالية، لكن البيت الأبيض قال إنه يجب أن لا تمتنع كوريا الشمالية فقط عن الاستفزازات، وإنما ينبغي أن تتخذ "إجراءات صادقة وذات مغزى تجاه نزع السلاح النووي".