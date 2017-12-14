"بحصة" وخيانة في عقر دار الحريري.. عتب على حلفاء الأمس

على مدى اليومين المنصرمين دار جدل في المشهد السياسي اللبناني، لاسيما في عقر دار "تيار" رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

أما مرد الجدل فاتهامات بالخيانة أطلقت من قبل أوساط الحريري، وأصابت سهامها صفوف حلفاء الأمس، وشخصيات في تيار المستقبل أيضاً.

فقد بدأ الاثنين مع تغريدة لتيار المستقبل بأن الحريري "سيبق البحصة" في مقابلة مع الإعلامي مارسيل غانم، أعيد حذفها.

وكان الحريري قد قال خلال استقباله الاثنين وفوداً وأعضاء من حزبه "حزب المستقبل"، بحسب موقع "المستقبل"، إنه سيكشف الكثير من الأمور عن أزمته الأخيرة التي مر بها، منوهاً بأن أحزاباً سياسية حاولت أن تجد مكاناً لها في هذه الأزمة من "خلال الطعن بالظهر"، "على كل حال سأسمي الأشياء بأسمائها في برنامج (كلام الناس) مع مرسال غانم وسأبق البحصة، وهي بحصة كبيرة بالطبع".

ليعود غانم ويوضح الثلاثاء أن مقابلته مع الحريري أجلت إلى وقت لاحق لم يحدده، وإنما قال إنها ستبث في وقت قريب جداً.

نزولاً عند رغبة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي كان قد أعلن عن نيّته "بقّ البحصة" عبر كلام الناس مع مرسال غانم، فقد تمّ تأجيل موعد حلقة كلام الناس مع الرئيس سعد الحريري الى موعد قريب جداً يعلن عنه في حينه. — Marcel Ghanem (@Marcel_Ghanem) December 13, 2017

إلا أن هذا الغموض سرعان ما تكشف أكثر حول أولئك المتهمين الذين كانوا بالأمس القريب أقرب الحلفاء. إذ قال أحمد الحريري، أمين عام تيار المستقبل، الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية إن "الرئيس الحريري يملك اليوم كل المعطيات لما حصل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبالنسبة لنا اتخذنا قراراً منذ التسوية التي حصلت وهو وضع استقرار لبنان وسلامته حيز التنفيذ قدر الإمكان". كما أكد أن أية ضغوط لم تمارس على الرئيس الحريري لإلغاء مقابلته التلفزيونية.

وفي معرض كشفه لمن قصدهم الحريري بـ"بق البحصة"، أشار بوضوح إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة مع القوات اللبنانية (التي يرأسها سمير جعجع حليف الحريري المسيحي الأبرز) بشأن الأداء الحكومي ونحن بحاجة للأجوبة، كما طالت سهام أحمد الحريري الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، معتبراً أنه خدم بمواقفه خلال الأزمة "حزب الله"، والبعض مثل ريفي وغيره كانت "زوادتن" من سعد الحريري باعوها واشتروا فيها خناجر لطعن سعد الحريري"، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، تشهد العلاقة مع النائب خالد الضاهر الذي يعتبر حليفاً بارزاً للحريري في شمال لبنان توتراً غير مسبوق، لاسيما بعد قول النائب الشمالي إن رئيس الحكومة مختطف من حزب الله.

تأتي تلك "التوترات" على الرغم من أن سعد الحريري عاد وأكد مساء الأربعاء خلال استقباله في "بيت الوسط" حشدا من عائلات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية:" أن لديه علاقات جيدة مع القوات، يتمنى أن تكون أفضل"، على خلفية موقف الحريري الذي اعتبر من قبل هؤلاء "تسوويا" في ملف حزب الله.

يذكر أن الحريري كان أعلن استقالته في الرابع من نوفمبر الماضي، ومن ثم تراجع عنها نزولاً عند رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون، بحسب ما أعلنه في خطاب التعليق قبل أسبوعين.