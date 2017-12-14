100 متطرف يهودي يقتحمون باحات الأقصى

شارك أكثر من مائة #متطرف #يهودي في اقتحام باحات المسجد #الأقصى من باب المغاربة تحت حراسة مشددة الخميس، ويأتي الارتفاع النسبي في الإعداد لمناسبة عيد الأنوار اليهودي الذي يصادف اليوم.

جاء ذلك في أعقاب دعوات الجماعات اليهودية للإسرائيليين باقتحام ساحات المسجد الأقصى بعيد "الأنوار" العبري.

وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن مجموعات كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى وتقوم بجولة كاملة في باحاته وتخرج من باب السلسلة.

وأوضحت أن أفراد من شرطة الاحتلال تنتشر منذ ساعات الصباح على أبواب الأقصى من الجهة الخارجية، وتحرر هويات بعض المصلين وتحتجزها قبل السماح لهم بالدخول إلى المسجد.