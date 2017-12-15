الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على روسيا لمدة 6 أشهر

وافق قادة #الاتحاد_الأوروبي، الخميس، على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة من التكتل على #روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ودعم موسكو للانفصاليين في شرق أوكرانيا 6 أشهر إضافية.



وكان من المقرر قبل الموافقة على التمديد أن تنتهي العقوبات بنهاية يناير/ كانون الثاني 2018. وتستهدف تلك العقوبات القطاع المالي وكذلك قطاعا الطاقة والدفاع.



وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، والذي يرأس قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تعقد في بروكسل، الخميس والجمعة، إن الدول الأعضاء "تبنت موقفا موحدا بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا".



وتقول موسكو إنها لن تعيد أبدا #القرم إلى #أوكرانيا بعد أن ضمتها في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.



ويتهم الغرب، روسيا بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، حيث تسبب الصراع مع قوات الجيش الأوكراني في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ عام 2014.