فيديو.. إطلاق نار على شخص يحمل سكيناً بمطار أمستردام

المصدر: لاهاي - أسوشتد برس

قالت الشرطة العسكرية الهولندية إن رجلا يحمل سكينا دخل مكتب الشرطة في مطار سخيبول في #أمستردام وهدد العاملين بالسكين.

وأطلق شرطيون النار على ساق الرجل وألقوا القبض عليه قبل نقله إلى مستشفى.

وفي تغريدة، قالت خدمة الشرطة في مارشوسيه، إن "الوضع آمن"، وإن المشتبه به اعتقل ونقل من مكان الحادث.

#schiphol eerste beelden incident op schiphol. Man met mes neergeschoten door Marechaussee 2 pic.twitter.com/HYwiHkTwy9 — mlohnen (@mlohnen) December 15, 2017

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ستان فيربركت إن حادث اليوم الجمعة لا يعامل كهجوم متطرف.

وأضاف فيربركت للأسوشيتد برس أن "الملابسات تخبرنا بأنه لا علاقة له بالإرهاب."

وأدى الحادث إلى إخلاء وجيز لأجزاء من المطار المزدحم خارج أمستردام.

ولم يعرف على الفور تأثير الوضع الأمني على الرحلات القادمة والمغادرة. ولكن لم يتم إخلاء أجزاء من المطار وراء منطقة تسجيل الوصول.

ويقع مطار سخيبول خارج العاصمة أمستردام، وهو من أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.