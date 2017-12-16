إيطاليا تعتقل إماماً جزائرياً مداناً بالإرهاب

ألقت #السلطات_الإيطالية، السبت، القبض على #إمام_جزائري جنوبي البلاد، تنفيذاً لحكم قضائي نهائي بالسجن لإدانته بـالانتماء لجماعة إجرامية ذات أهداف إرهابية على المستويين الوطني والدولي.

وقال التلفزيون الإيطالي الحكومي إن الشرطة ألقت القبض على الجزائري، #ياسين_قصري، في محطة السكك الحديدية بمدينة فوجا الإيطالية (جنوب شرق).

وأضاف أن قصري صادر بحقه حكم نهائي عن محكمة النقض في نابولي (جنوب غرب)، الأربعاء الماضي، بالسجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر و21 يوما، لإدانته بـالانتماء إلى جماعة إجرامية ذات أهداف إرهابية على المستويين الوطني والدولي.

وكانت النيابة العامة في نابولي شرعت في تحقيقات حول أنشطة قصري، وكان يعمل إماماً في مدينة #أفيرسا (جنوب غرب)، وذلك بعد أسابيع من وقوع الهجمات الإرهابية في نيويورك يوم 11 سبتمبر/ أيلول2001، وفق المصدر ذاته.

التلفزيون الإيطالي قال أيضا إن القصري أحيل إلى القضاء في عام 2004 بسبب أنشطته ضمن شبكة إسلامية جزائرية (أعضاؤها جزائريون) متطرفة في إيطاليا للدعم اللوجيستي تتواجد في محافظات نابولي وكازيرتا (جنوب غرب) وفيتشنزا وميلانو (شمال)، حيث استمرت المحاكمة لما يقرب من 13 عاماً.

وذكر التلفزيون أنه لم يعتقل من أفراد الشبكة المذكورة، وعددهم ثمانية، سوى القصري (اليوم)، وجزائري آخر هو كمال قندوز، وذلك في مايو/أيار الماضي والمحكوم عليه في نفس القضية بالسجن 5 سنوات، فيما يعتقد أن الباقين متواجدون خارج إيطاليا، دون تفاصيل عن تلك الشبكة.

ونقل التلفزيون عن الادعاء العام أن الشبكة المذكورة سهلت تهريب الأسلحة لاستخدامها في هجمات إرهابية من قبل جماعات مسلحة جزائرية في أوروبا.

ووفق حيثيات الحكم، التي نقلها التلفزيون الإيطالي: قامت الشبكة في الآونة الأخيرة بأنشطة ترويج مكثفة تهدف إلى تشجيع أبناء الجالية الإسلامية في إيطاليا على التوجه إلى ساحات الصراعات المسلحة المختلفة.