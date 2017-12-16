زلزال بقوة 6.5 درجة يهز جنوب إندونيسيا مخلفا 3 قتلى

ضرب #زلزال قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر #جزيرة_جاوة في #إندونيسيا قبيل منتصف ليل أمس الجمعة، وذكرت السلطات أن 3أشخاص لقوا حتفهم فيما لحقت أضرار بمئات المباني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان على عمق 92 كيلومتراً وعلى بعد حوالي 52 كيلومتراً جنوب غربي تاسيكمالايا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا إن الزلزال أدى إلى إصدار تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) في جنوب جاوة، مما دفع الآلاف لإخلاء بعض المناطق الساحلية لكن لم يتم رصد حدوث تسونامي.

وشعر السكان بالهزات في وسط وغرب جاوة.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث في إفادة صحافية اليوم السبت إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 7 وتضررت مئات المباني بما يشمل مدارس ومستشفيات ومباني حكومية في غرب ووسط جاوة.

وأضاف أن عشرات المرضى تعين إجلاؤهم من مستشفى في بانيوماس إلى ملاجئ مؤقتة في خيام.

وهز الزلزال المباني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا لعدة ثوان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان بعض المباني السكنية المرتفعة في وسط جاكرتا فروا بسرعة من شققهم.

وقالت وكالة الأرصاد والجيوفيزياء في إندونيسيا إن هزة قوتها 5.7 درجة وقعت أيضا جنوب جاوة الغربية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، لكنها أشارت إلى أن تلك الهزة لم تنطوِ على خطر تسونامي.

ويقيم في جزيرة جاوة أكثر من نصف سكان إندونيسيا البالغ عددهم إجمالا 250 مليون نسمة.