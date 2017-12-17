العثور على موظفة بسفارة بريطانيا في بيروت مقتولة خنقاً

قتلت بريطانية تعمل في سفارة بلادها في لبنان في محيط العاصمة #بيروت في ملابسات لم تتضح بعد، بحسب ما أفاد مصدر قريب من التحقيق وكالة فرانس برس.

وعُثر على جثة الشابة مساء السبت على جانب طريق سريعة في شمال شرق بيروت.

وأوضح المصدر الذي رفض كشف هويته أنه تم العثور على جثة الشابة مساء السبت و"الانطباع الأولي أنها ليست جريمة سياسية"، مضيفا أن اسمها ريبيكا دايكس.

وتقوم السلطات بالتحقيق في معلومات أشارت إلى تعرضها للاغتصاب على ما يبدو.

ووفقاً لمعلومات أمنية، نشرتها صحيفة "النهار" اللبنانية، عثر على جثة تعود إلى الموظفة في السفارة البريطانية في بيروت ريبيكا دايكس، وهي تحمل الجنسية البريطانية، وعمرها 30 عاماً. وفي تفاصيل أولية فإنها كانت أمضت سهرتها في منطقة الجميزة في بيروت.

وقال السفير البريطاني في #لبنان هيوغو شورتر "إن السفارة بأكملها مصدومة وحزينة بشدة لهذا الخبر"، مقدما تعازيه إلى أسرة "بيكي".

كما أضاف السفير في بيان أرفقت به صورة الضحية وهي تبتسم "نعمل عن كثب مع #السلطات_اللبنانية التي تجري التحقيقات اللازمة".

وكانت الأسرة أعلنت في بيان نشرته وزارة #الخارجية_البريطانية "لقد صدمنا لوفاة محبوبتنا ريبيكا. نبذل كل الجهود لفهم ماذا حصل".

وبحسب المعلومات على صفحتها على #فيسبوك، فإن دايكس كانت موظفة تابعة لهيئة التنمية الدولية في #بريطانيا.

يذكر أن قوى الأمن الداخلي اللبناني عممت أمس، في بيان، بناء على إشارة القضاء المختص، أوصاف "جثة سيدة"، عثر عليها مقتولة خنقاً بواسطة حبل رفيع على طريق المتن السريع.