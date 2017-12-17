تشكيل الوفد الوزاري العربي المصغر للتصدي لقرار القدس

أفادت مراسلة قناة "العربية" في القاهرة بأنه قد تم تشكيل الوفد الوزاري العربي المصغر المعني بالتصدي للقرار الأميركي بشأن القدس.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأنه في ضوء الاتصالات التي أجرتها المملكة الأردنية الهاشمية على مدى الأيام الأخيرة، بصفتها رئيس كل من القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية، تم تشكيل الوفد الوزاري العربي المصغر المنوط به التحرك على الصعد الدبلوماسية والإعلامية من أجل مواجهة الآثار الناشئة والتبعات السلبية لقرار الولايات المتحدة الأميركية باعتبار القدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوفد يتشكل من وزراء خارجية كل من الأردن ودولة فلسطين ومصر والسعودية والمغرب والإمارات والأمين العام للجامعة العربية.

وأشار المتحدث إلى أنه من المنتظر أن يعقد الوفد أول اجتماعاته في العاصمة الأردنية عمّان مع مطلع الأسبوع المقبل.

وينظر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في مشروع قرار يؤكد أن أي قرار أحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، بحسب مسودة للنص.

وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يجري تصويتا على مشروع القرار الذي طرحته مصر، اعتباراً من الاثنين.