البيت الأبيض: ساعدنا روسيا على إحباط هجوم إرهابي "كبير"

قال #البيت_الأبيض الأحد إن أجهزة المخابرات الأميركية نقلت إلى روسيا تحذيرا مسبقا من مخطط إرهابي كبير في سان بطرسبرغ، مما مكن #موسكو من إحباط هجوم كان من الممكن أن يقتل "أعدادا كبيرة من الناس".

وأضاف البيت الأبيض في بيان له "اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم ليشكره على التحذير المسبق الذي أعطته أجهزة المخابرات الأميركية لروسيا بشأن مخطط إرهابي كبير في سان بطرسبرغ بروسيا".

وكانت روسيا قد أعلنت، الأحد، عن إحباط مؤامرة لتفجير كنيسة بعد معلومات قدمتها #واشنطن.

وكشف بيان صادر عن الكرملين عن إحباط مخطط لتفجير كنيسة في سان بطرسبرغ، وتوقيف مشتبهين بعد معلومات استخباراتية أميركية.

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكر نظيره الأميركي دونالد ترمب على المعلومات التي أفشلت المخطط الإرهابي في سان بطرسبرغ.

ونقلت وكالة "انترفاكس" للأنباء عن الكرملين قوله، إن المعلومات التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية "CIA" سمحت للأجهزة الأمنية الروسية بمنع هجوم كان يستهدف كاتدرائية "كازانسكي" في مدينة سان بطرسبرغ، ثاني كبرى المدن الروسية، وإلقاء القبض على مدبريه.

ونقلت انترفاكس عن الكرملين قوله إن بوتين قال في مكالمته الهاتفية مع ترمب، إن روسيا ستنبه السلطات الأميركية إذا تلقت أي معلومات عن أي هجوم يجري التخطيط لتنفيذه في الولايات المتحدة.