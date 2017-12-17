عشرات الآلاف من الإندونيسيين يحتجون على قرار القدس

نظم عشرات الآلاف من الإندونيسيين مسيرة من المسجد الرئيسي في العاصمة جاكرتا إلى ميدان في المدينة، اليوم الأحد، احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وهذا هو أكبر احتجاج في إندونيسيا منذ الخطوة المثيرة للجدل التي أعلنها ترمب هذا الشهر مخالفاً سياسة أميركية استمرت عقوداً. وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرة التي نظمتها عدة جماعات إسلامية بنحو 80 ألفاً.

واتسم الاحتجاج بالسلمية، لكن أفراد الشرطة الذين كانوا يقفون وراء الأسلاك الشائكة حالوا دون تقدم المحتجين عند السفارة الأميركية في جاكرتا. وذكر متحدث باسم الشرطة أن 20 ألفاً من أفراد الشرطة والجيش انتشروا في المدينة لضمان الأمن.

وقال أنور عباس، الأمين العام لمجلس علماء إندونيسيا للحشد: "نناشد كل الدول رفض القرار الأحادي غير المشروع الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وتابع: "ندعو الشعب الإندونيسي إلى مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية في هذا البلد"، ما لم يتراجع ترمب عن قراره. وكان عباس يقرأ التماساً من المقرر تسليمه للسفير الأميركي في جاكرتا.

ولوح كثير من المحتجين بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات يقول بعضها "السلام.. الحب.. فلسطين حرة".

ووضع مدينة القدس واحد من أكبر العقبات أمام التوصل لاتفاق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.