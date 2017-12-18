نيجيريا.. مقتل 4 بكمين استهدف قافلة لبرنامج الأغذية

قالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن 4 أشخاص قتلوا في كمين لقافلة مساعدات للبرنامج التابع لـ #الأمم_المتحدة بشمال شرق نيجيريا في أحدث هجوم بالمنطقة مع اقتراب الصراع مع #بوكو_حرام من عامه التاسع.

وأضافت في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني "يمكن لبرنامج الأغذية العالمي تأكيد أن قافلة يرافقها الجيش النيجيري تضم شاحنات يستأجرها البرنامج تعرضت لهجوم شنته جماعات مسلحة على بعد 35 كيلومترا من نجالا بولاية بورنو يوم السبت".

وتابعت المتحدثة "قتل في الواقعة 4 بينهم سائق شاحنة مستأجرة للبرنامج ومساعد السائق".