هجوم مسلح على مركز تدريب للاستخبارات الأفغانية

أعلن الناطق باسم وزارة #الداخلية_الأفغانية أن مسلحين شنوا، صباح الاثنين، هجوماً على مركز للتدريب العسكري تابع للاستخبارات الأفغانية في غرب كابول.

وقال نجيب دانيش لوكالة "فرانس برس" إنه "حوالي الساعة العاشرة (05,45 بتوقيت غرينتش) هاجمت مجموعة من المسلحين مبنى لمركز تدريب تابع لجهاز الاستخبارات في #كابول". وأضاف "لا نعرف عدد المهاجمين ولا ما إذا كان هناك ضحايا"، موضحاً أنه تم إرسال تعزيزات إلى المكان.

وتحدث مساعده نصرت رحيم عن "إطلاق نار من أسلحة خفيفة" يسمع في الحي القريب من جامعة كابول.

وتحدث شهود على تويتر عن دوي "انفجار تلاه إطلاق نار"، السيناريو التقليدي للهجمات المعقدة التي يشنها المتمردون على أهدافهم، إذ إن الانفجار الأول يهدف إلى فتح الطريق أمام المجموعات المسلحة.

وتبنّى تنظيم #داعش الهجوم في كابول حسب ما ذكرت وكالة "أعماق" الموالية للتنظيم.