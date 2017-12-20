السجن 28 عاماً لأميركي خطط لقطع رأس مدونة

أصدر قاضٍ أميركي حكما بسجن رجل من #ماساتشوستس لمدة 28 عاما، الثلاثاء، بتهمة التآمر لدعم تنظيم #داعش المتشدد في إطار مؤامرة عام 2015 لمهاجمة الشرطة وقطع رأس مدونة نظمت مسابقة باسم "ارسم محمد".

وأدين #ديفيد_رايت (28 عاما) في أكتوبر/تشرين الأول في 5 اتهامات جنائية بالتخطيط مع قريب وأحد الأصدقاء للسفر إلى نيويورك لمحاولة ذبح المدونة #باميلا_جيلر.

ولم تتم الرحلة حيث إن أسامة رحيم قريب رايت نفد صبره وأبلغ شركاءه بأنه ينوي قتل ضباط شرطة في ماساتشوستس بدلا من جيلر.

واستمع ضباط إلى تلك المحادثة وعندما اقتربت الشرطة من رحيم في مرآب سيارات بأحد المتاجر لاستجوابه، قالت السلطات إنه رفع سكينا في وجه الضباط فقتلوه بالرصاص.

ولم يحضر رايت الجلسة لكنه أدين بالتخطيط لهجوم في نيويورك، بالإضافة إلى إتلاف الأدلة. وطلب الادعاء الحكم على رايت بالسجن المؤبد.

كما طلبت المدونة جيلر من القاضي الحكم على رايت بالعقوبة نفسها. وقالت جيلر: "هذا الأمر لن ينتهي بالنسبة لي أبدا. إذا خرج فسأكون في خطر أنا وعائلتي. صدور حكم مخفف على رايت سيبعث برسالة لآلاف آخرين مثله بأن بإمكانهم التآمر بحرية".

وقال رايت خلال محاكمته التي استمرت خمسة أسابيع إنه كان يعيش في "عالم خيالي"، وإن الخطط لم تكن أكثر من أداء أدوار. وأضاف أنه لم يعتزم قط إلحاق الأذى بجيلر، وإنه فوجئ عندما هاجم رحيم الشرطة.

وطلب محاموه أن تكون عقوبة السجن لمدة 16 عاما فقط يعقبها إفراج يخضع للإشراف طوال حياته.