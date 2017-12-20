تركيا توقف زوجين فرنسيين يشتبه بصلتهما بداعش

نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، الأربعاء، أنه تم الثلاثاء في #مطار_اسطنبول توقيف زوجين فرنسيين يشتبه بصلتهما بتنظيم #داعش على أن يتم ترحيلهما قريبا إلى #فرنسا.

وأوقف الرجل وامرأته مع أطفالهما الثلاثة صباح الثلاثاء في مطار صبيحة، فيما كانت العائلة تستعد لركوب طائرة متجهة إلى فرنسا، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الوكالة أنه سيتم ترحيلهم من دون تحديد موعد لذلك.

وتابعت أن السلطات التركية كانت تلقت في آذار/مارس الفائت تحذيرا من الأجهزة الفرنسية يفيد أنها تشتبه بأن الفرنسية آر. أم. الموجودة في تركيا، وهي نفسها التي أوقفت في المطار، تستعد للانضمام إلى تنظيم داعش مع أطفالها الثلاثة.

وشكلت تركيا لأعوام معبرا يسلكه أجانب، وخصوصا غربيين، إلى سوريا سعيا للانضمام إلى جماعات متطرفة بينها تنظيم داعش.