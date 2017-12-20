محاكمة رجل خطط لارتكاب عمل إرهابي ضد الأمير جورج

يمثل مشتبه به من أنصار تنظيم #داعش أمام المحكمة في لندن في أبريل/نيسان بعد اتهامه بمشاركة صورة لـ #الأمير_جورج وتفاصيل عن روضة الأطفال التي يذهب إليها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ممثلو الادعاء إن حسنين راشد، 31 عاما، نشر التفاصيل عن الأمير البالغ أربع سنوات على تطبيق الرسائل المشفر "تيليغرام"، وقالوا إن الهدف كان مساعدة آخرين على التخطيط لشن هجمات إرهابية. وقالوا أيضا إنه خطط للتوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش.

اعتقل راشد يوم 22 نوفمبر ووجهت إليه اتهامات الإعداد لشن أعمال إرهابية ومساعدة آخرين على ارتكابها.

وظهر في رابط مقطع مصور في محكمة بلندن، الأربعاء، وتحدث فقط ليؤكد تفاصيل عنه.

وينتظر أن تبدأ المحاكمة التي تستمر أربعة أسابيع في 30 أبريل/نيسان.