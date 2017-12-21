أول صورة لرجل اعتقلته الشرطة الأسترالية بعد الدهس

ظهرت أول صورة لشخص اعتقلته الشرطة الأسترالية في حادث الدهس الذي شهدته ملبورن صباح الخميس.

وفي الصورة التي تنشرها "العربية.نت" نقلاً عن صحيفة "صانداي مورننغ هيرالد"، يظهر رجل ممدد أرضاً، بينما يمسك به شرطيان.

وقالت #الشرطة_الأسترالية، الخميس، إن سيارة قامت بدهس عدد من المارة في مدينة ملبورن المزدحمة، مضيفة أن 19 شخصاً على الأقل أصيبوا في الحادث، وقد تم توقيف السائق. وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أن "حادث دهس مشاة في #ملبورن متعمد".

وذكرت أجهزة #الإسعاف أن فرق الإغاثة "تعالج المصابين وتنقلهم إلى المستشفى، وبعضهم مصاب بجروح بالغة، ومنهم طفل صغير في حالة خطيرة جراء إصابته في الرأس.