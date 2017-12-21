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اليونان.. جماعة تهدد بتلويث الكوكاكولا والسجق واللبن

المصدر: أثينا - أسوشيتدبرس
المتاجر اليونانية شهدت سحب بعض المنتجات عقب تهديد بتلويثها
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تطارد السلطات اليونانية، الأربعاء، أعضاء جماعة هددت بتلويث بعض المنتجات الغذائية المعلبة بحمض #الهيدروكلوريك خلال فترة عيد الميلاد.

وأصدرت هيئة الأغذية اليونانية، الثلاثاء، بيانا يدعو المستهلكين في #أثينا ومدينة #سالونيكي شمالي البلاد إلى عدم شراء زجاجات "الكوكاكولا من فئة (1.5 لتر) والكوكاكولا لايت، وعبوات "اللبن (ماركة دلتا) التي تزن لترا واحداـ وحزم #سجق "يفانتيس" المصنعة في الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر/ كانون أول.

كما طلبت من المتاجر سحب المنتجات من الأرفف، وطمأنت المستهلكين إلى أنها تتخذ كافة التدابير الممكنة لحماية صحة الجمهور.

وجاء التهديد على موقع على الإنترنت من جماعة تسمى نفسها "بلاك غرين أرسونيستس".

يشار إلى أن تهديدات مماثلة صدرت في موسم عيد الميلاد السابق ، ولم ترد أي بلاغات عن حالات تسمم.

كلمات دالّة

#الهيدروكلوريك, #أثينا, #سالونيكي, #سجق

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