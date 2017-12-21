بالاتفاق مع أبو مازن.. محامي مبارك يدافع عن عهد التميمي

كشف فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أنه سيتطوع للدفاع عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، المعتقلة من جانب قوات الاحتلال بعد تصديها لهم خلال مداهمة منزل أسرتها.

وقال لـ "العربية.نت" إنه تواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، لتسهيل إجراءات سفره إلى رام الله، للدفاع عن الفتاة الفلسطينية وأرسل صورة من جواز سفره لأبو مازن لإنهاء إجراءات دخوله لرام الله، موضحا أنه تطوع للدفاع عن الفتاة الفلسطينية التي تعتبر فخرا للعرب والفلسطينيين .

الديب كشف أنه تأثر للغاية بقصة هذه الفتاة التي قدمت نموذجا في مقاومة الاحتلال منذ صغرها، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس أبو مازن على تطوعه بالدفاع عنها، وسيتم تحديد موعد السفر إلى رام الله عقب تحديد موعد جلسة محاكمتها.

وقال الديب إن أبو مازن رحب بمبادرته وكان سعيدا بها ووصفها بالوطنية، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة للفتاة الفلسطينية ملفقة، ويسهل تفنيدها ودحضها تماما خلال المحاكمة، لأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها وأسرتها المهددة بالطرد من المنزل.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد جددت حبس عهد التميمي حتى الاثنين المقبل، عقب اعتقالها من منزلها.

وتصدرت عهد وسائل التواصل الاجتماعي لتصديها لجنود إسرائيليين حاولوا اقتحام منزلها، وقامت بصفعهم ما أدى إلى اعتقالها من منزلها.