حماس: أعمى من لا يرى المصالحة تنهار!

قال زعيم حركة حماس في غزة، الخميس، إن اتفاقية الوفاق مع حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تنهار بعد عشرة أسابيع من إبرام الاتفاقية.

ورسم يحيى السنوار زعيم حماس في غزة وأحد مهندسي اتفاقية الوفاق صورة قاتمة الخميس، مشيراً إلى أن الاتفاقية قد تلقى نفس مصير محاولات سابقة للمصالحة على مدى العقد الماضي.

وقال السنوار في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مؤيدة لحماس "مشروع المصالحة ينهار ومن يرى غير ذلك فهو أعمى".

ووقعت الحركتان الاتفاق بوساطة مصر يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن وافقت حماس على تسليم السيطرة الإدارية على قطاع غزة بما في ذلك معابرها الحدودية مع مصر وإسرائيل بعد عقد من السيطرة على القطاع في اقتتال داخلي.

ورأبت الاتفاقية الصدع بين الحركتين لكن نزاعات تسببت في تأجيل تطبيقها.