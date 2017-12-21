غرق عبارة تقل 251 شخصاً في الفلبين وسقوط ضحايا

غرقت عبارة تقل 251 شخصا قبالة سواحل الفلبين الخميس فيما أشارت تقارير إلى سقوط عدد غير محدد من "الضحايا".

ووقع الحادث قبالة بلدة ريال على بعد 70 كلم شرق مانيلا فيما كانت العبارة تبحر إلى جزيرة بوليو وسط مناخ سيئ، حسب ما أعلن الناطق باسم خفر السواحل ارمان باليلو في مؤتمر صحافي.

وأضاف "سمعنا أنباء عن سقوط ضحايا لكننا لا نزال نتحقق من ذلك" موضحا أن مروحيات وسفن إنقاذ توجهت إلى مكان الحادث.

وقال "نعتقد أن رداءة الطقس كانت إحدى أبرز العوامل" في هذا الحادث، موضحا أن السفن التي كانت متواجدة في المكان سارعت إلى إنقاذ العبارة.

وقال إن العبارة غادرت ريال فيما كان جنوب الأرخبيل يستعد لوصول العاصفة الاستوائية "تمبين" التي يرتقب وصولها صباح الجمعة.

وأوضح أن العبارة سمح لها بالإبحار ولم يتم إصدار أي تنبيه خاص بالنسبة للطقس في منطقتي ريال وبوليو شرق جزيرة لوزون الكبرى.

وأضاف باليلو أن قدرة استيعاب العبارة هي 286 شخصا.

ونصحت الحكومة الفليبينية ملايين الأشخاص بأن يغادروا لقضاء عطل الميلاد في مناطق مسقط رأسهم قبل حلول العيد بسبب الطقس السيئ المتوقع في الأيام المقبلة بسبب العاصفة الاستوائية.