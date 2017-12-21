فلسطين: القدس مفتاح الحرب والسلام في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن مشروع القرار الذي ستصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لا يعني العداء للولايات المتحدة.

وقال من على منصة الأمم المتحدة إن القرار هو "إعلاء لصوت المجتمع الدولي الذي جسدته ردود فعل الشعوب ومواقف الحكومات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "أشكر المجموعة العربية ودول #التعاون_الإسلامي ودول عدم الانحياز لدعوتها لعقد هذه الجلسة الطارئة"، بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد قرار مصري يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتراجع عن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

واعتبر المالكي أن القرار الأميركي حول القدس يؤجج المشاعر الدينية ويخدم مصالح إسرائيل.

وأكد أن "القدس مهد الديانات عصية على التزوير (..) لذلك كان القانون والإجماع الدوليين واضحاً بشأنها وبشأن الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة".

وقال: "أضاعت الولايات المتحدة فرصة للعدول عن قرارها. تجاهلت دعوات المجتمع الدولي لها باحترام الشرعية الدولية".

وأوضح الوزير الفلسطيني أننا "نعتمد على القانون الدولي. نتعجب من أن #إسرائيل لم تدرك بعد أن الدول تمثل شعوباً عانت من العدوان وتميز جيداً النوايا الاستعمارية".