فيديو يظهر اللحظات الأولى لحادث دهس 19 شخصا بأستراليا

يظهر فيديو اللحظات الأولى لحادث دهس عدد من المارة في مدينة ملبورن الأسترالية المزدحمة، حيث أصيب 19 شخصاً على الأقل في الحادث، وقد تم توقيف السائق الذي قالت الشرطة إنه المسؤول عن حادث الدهس المتعمد.

ويقوم رجال الشرطة بمساعدة المصابين من ضحايا الحادث فيما قالت أجهزة الإسعاف إن فرق الإغاثة "تعالج المصابين وتنقلهم إلى المستشفى، وبعضهم مصاب بجروح بالغة، ومنهم طفل صغير في حالة خطيرة جراء إصابته في الرأس.

وألقت الشرطة القبض على سائق سيارة دفع رباعي بيضاء، والتي اصطدمت بمحطة تلفريك.

وروت شاهدة لإذاعة "ملبورن 3 إيه دبليو" أنها سمعت صراخاً ورأت أشخاصاً "يتطايرون في كل مكان".

وقالت: "كان بوسعنا سماع ذلك الصوت، وإذ التفتنا إلى اليسار، رأينا تلك السيارة البيضاء، لقد حصدت الجميع"، مضيفة: "كان الناس يتطايرون في كل مكان ويهرعون في كل الاتجاهات".

من جانبها، أفادت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان أنها "طوقت المنطقة في محيط شوارع فليندرز وأليزابيث وسوانستون لضمان سلامة الجميع".

يشار إلى أن المنطقة كانت مزدحمة بمتسوقي عيد الميلاد وقت وقوع الحادث.

