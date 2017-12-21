نتنياهو يهاجم أكبر منظمة دولية: "إنها بيت الأكاذيب"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يرفض مسبقاً التصويت في الجمعية العامة حول القدس المقرر الخميس، لأن القدس حسب زعمه "عاصمة إسرائيل سواء اعترفت بذلك أو لم تعترف الأمم المتحدة"، التي وصفها بأنها "بيت الأكاذيب".

وقال نتنياهو في بيان له "اليوم هو يوم مهم جداً داخل إسرائيل ومهم جداً خارج إسرائيل". وأضاف "القدس عاصمة إسرائيل سواء اعترفت الأمم المتحدة بذلك أم لم تعترف، لقد استغرقت الولايات المتحدة سبعين عاماً للاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسوف يستغرق سنوات حتى تعترف الأمم المتحدة بالقدس عاصمة #إسرائيل"، وهو بذلك يشكك في مصداقية أكبر منظمة أممية.

وأدلى #نتنياهو بأقواله أثناء زيارته مستشفى في مدينة أسدود في الجنوب، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأكد نتنياهو أن الموقف من إسرائيل في العديد من الدول وفي جميع القارات يتغير في جميع الجلسات عنه خارج جدران الأمم المتحدة.

وهاجم نتنياهو المنظمة الدولية بقوله "وفي نهاية المطاف إن #الأمم_المتحدة بيت الأكاذيب".