عباس من باريس: لن نقبل أي خطة سلام أميركية

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الجمعة، من #باريس أن الفلسطينيين لن يقبلوا أي خطة سلام أميركية.

وأضاف عباس خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي، مانويل ماكرون، أن واشنطن لم تعد قادرة على تقديم حل عادل لعملية السلام في المنطقة.

والخميس، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 128 دولة على قرار يدين اعتبار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن السعودية تدعم الفلسطينيين ولا تتدخل في شؤونهم.

إلى ذلك، شدد ماكرون على أنه لا بديل لحل الدولتين: فلسطينية وإسرائيلية. وأعلن الرئيس الفرنسي أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية لكن في الوقت المناسب وليس تحت الضغط، كما قال.

واعتبر ماكرون أن الأميركيين "مهمشون" في قضية #القدس، بعد التصويت الأممي الخميس.