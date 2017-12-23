أمين عام الأمم المتحدة يمدد محكمة قتلة الحريري 3 أعوام

مدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لمدة ثلاث سنوات ولاية المحكمة الخاصة بلبنان التي تقاضي أشخاصا يشتبه بتورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في عام 2005.

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التمديد اعتبارا من الأول من مارس/آذار عام 2018 قائلا إن المحاكمة غيابيا لأربعة رجال متهمين بتفجير شاحنة في بيروت قتلت الحريري و22 شخصا آخرين تجري في المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة خارج لاهاي بهولندا.

وقال إن المحكمة لها أيضا ولاية قضائية على الهجمات التي وقعت في لبنان في الفترة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2004 و12 ديسمبر/ كانون الأول 2005 والمتصلة بهجوم الحريري أو ما تشبهها في "الطبيعة والفداحة".

وقال المتحدث إن غوتيريس يؤكد مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم معركة المحكمة ضد الإفلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن الجرائم الكبرى للعدالة.