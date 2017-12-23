الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 أتراك في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، السبت، أنها أوقفت ثلاثة سياح أتراك إثر "حادث"، وقع بعد صلاة الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس برس إن الأتراك الثلاثة أوقفوا بسبب "تورطهم في حدث في البلدة القديمة في القدس"، بعد صلاة الجمعة في الأقصى.

وقال الناطق إن الرجال الثلاثة سيمثلون أمام محكمة.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية القريبة من الحكومة أن اثنين من الرجال الثلاثة الذين يحملون الجنسيتين التركية والبلجيكية، أوقفا بتهمة "الاعتداء على الشرطة الإسرائيلية ومقاومتها"، بينما اتهم الثالث بالتسبب "باضطرابات في النظام العام والتظاهر بشكل غير قانوني".