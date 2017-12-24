"المارينز" تستعد للعودة إلى ولاية هلمند الأفغانية

أعلن محافظ ولاية هلمند الأفغانية، حياة الله حياة، الأحد، أن قوات مشاة البحرية الأميركية " #المارينز" ستعود إلى الولاية مجدداً، لمكافحة الإرهاب، ودعم قوات الأمن المحلية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية خاصة، عن حياة قوله إنّ وفداً من البحرية الأميركية زار الولاية، السبت، لتفقد الأوضاع فيها، قبل نشر قوات المارينز.

وشدد المحافظ على أن الوفد الأميركي تعهد بعودة المارينز إلى ولاية هلمند في أقرب وقت.

من جهته، قال ماجد أخوندزادا، عضو مجلس ولاية هلمند، إنه "بدون المارينز، لن تتمكن القوات الأفغانية من هزيمة المتمردين. نحن نحتاجهم لإعداد وتعزيز قواتنا".

وانتشرت قوات المارينز في الولايتين الجنوبيتين قندهار وهلمند خلال الفترة ما بين 2010 و2014.

وساهم نحو 30 ألف جندي من المارينز، آنذاك، في إطلاق عمليات أمنية وتدريب القوات الأفغانية، ودعمها في المعارك.

ويتماشى قرار عودة المارينز إلى هلمند، مع استراتيجية الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الجديدة تجاه #أفغانستان، التي أعلن عنها في أغسطس/ آب الماضي.