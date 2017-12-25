تفجير قرب مكتب جهاز المخابرات الأفغاني.. وداعش يتبنى

أعلن ناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية مقتل ستة مدنيين الاثنين في هجوم انتحاري بالقرب من مكتب لجهاز الاستخبارات الأفغاني في #كابول.

وأعلنت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش عن مسؤولية التنظيم عن التفجير.

ويأتي هذا الهجوم الذي وقع بينما كان الموظفون يصلون إلى مكاتبهم، بعد أسبوع على اعتداء استهدف مركزا للتدريب تابعا للإدارة الوطنية للأمن (الاستخبارات) في العاصمة الافغانية.

وصرح نجيب دانيش لوكالة فرانس برس أن ستة مدنيين كانوا في سيارة قتلوا في الهجوم. وقال إن "ستة اشخاص قتلوا وثلاثة آخرين جرحوا". وأضاف "لا نعرف حتى الآن هدف الهجوم لكنه وقع على الطريق الرئيسي".

وذكر صحافي من فرانس برس في المكان أن الهجوم وقع بالقرب من المدخل الرئيسي لمجمع الاستخبارات، مشيرا إلى أن قوات الأمن أغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إلى المبنى.

وكان نصرت رحيمي الناطق باسم نائب وزير الداخلية الأفغاني صرح لفرانس برس قبل ذلك أن "المعلومات الأولية تشير إلى حدوث انفجار بالقرب من مقر للاستخبارات في حي شاش داراك في كابول".