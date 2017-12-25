محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام

قررت محكمة عوفر الإسرائيلية، الاثنين، تمديد اعتقال الشابة الفلسطينية، عهد التميمي، 4 أيام أخرى بناء على طلب النيابة لاستكمال التحقيق معها.

والشابة عهد متهمة بصفع جندي إسرائيلي لإبعاده عن بيتها الأسبوع الماضي، حيث تم اعتقالها مع أمها وإحدى قريباتها.

ولاقت قضية عهد التميمي تفاعلا عالميا واسعا، وتحريضا إسرائيليا لإيذائها جسديا.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد جددت حبس التميمي حتى اليوم الاثنين، عقب اعتقالها من منزلها.

واشتهرت #التميمي البالغة 16 عاماً بمواجهتها لقوات #الاحتلال_الإسرائيلي في قريتها، قرية النبي صالح، بالضفة الغربية، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال ليلة الثلاثاء باقتحام بيتها وتفتيشه ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.

وجاء اعتقال عهد بعد أن حاولت طرد الجنود من ساحة بيتها أثناء مواجهات في قريتها يوم الجمعة الماضية، وقد وثقت ذلك بفيديو.

وأظهر الفيديو كيف ظلت تطرد عنصرين من جنود الاحتلال وصفعتهما على وجهيهما، لعدم اكتراثهما بطلبها بالذهاب بعيدا عن منزلها، ودفعتهما للخروج من ساحة المنزل.

وتصدر هذا المشهد بعض وسائل الإعلام العبرية. كما لقي تفاعلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي.