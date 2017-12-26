الأردن: قرار غواتيمالا نقل سفارتها للقدس انتهاك صارخ

نددت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس، معتبرة أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"يشجع إسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن "قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخصوصاً القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح المومني في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "قرار حكومة غواتيمالا هو قرار غير مسؤول ومن شأنه أن يذكي أعمال العنف في المنطقة ويشجع إسرائيل على المضي بخرق القانون الدولي".

وأكد أن "الأردن بصفته القائم على رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في #القدس يدين ويستنكر بأشد العبارات مثل هذه الخطوة اللامسؤولة".

من جهته، كتب وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي على صفحته على تويتر "نرفض قرار #غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس وندينه فعلاً عبثياً مستفزاً وخرقاً لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية".

وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أعلن، الأحد، أن بلاده ستنقل سفارتها في #إسرائيل إلى القدس.