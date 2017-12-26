غطاء كوري شمالي "فضائي".. لاختبارات عسكرية

كشفت صحيفة تصدر في سيول الثلاثاء أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، في الوقت الذي يحذر فيه مراقبون من أن البرنامج الفضائي للنظام في الشمال هو غطاء لاختبارات عسكرية.

وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة، بسبب تجاربها النووية والصاروخية، وهي ممنوعة من إجراء أي عملية لإطلاق صواريخ باليستية، بما فيها تلك المخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية.

ونقلت صحيفة "جونغانغ ايلبو" عن مصدر في كوريا الجنوبية "علمنا مؤخراً من خلال قنوات عديدة أن الشمال أنهى العمل على قمر صناعي وأطلق عليه اسم كوانغ ميونغ سونغ-5".

وأضافت: "خطتهم هي وضع قمر صناعي مجهز بكاميرات وأجهزة اتصالات في المدار".

وأطلقت بيونغ يانغ القمر الصناعي "كوانغ ميونغ سونغ-4" في شباط/فبراير عام 2016، وهو ما اعتبره معظم المراقبين الدوليين تجربة مقنّعة لصاروخ باليستي.

وقال ناطق باسم أركان الجيش الكوري الجنوبي إنه "لا يوجد شيء خارج المألوف حالياً"، مضيفاً أن سيول تراقب أي تصرف استفزازي "بما في ذلك التجارب على الصواريخ الطويلة المدى تحت ستار إطلاق أقمار صناعية".