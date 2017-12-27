مقتل 13 من حركة الشباب الصومالية بغارة أميركية

أعلن الجيش الأميركي مقتل 13 من أعضاء حركة الشباب المتطرفة في غارة جوية جديدة جنوب الصومال.

وجاء في بيان أصدرته القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا أن الغارة نفذت صباح الأحد.

وأفادت متحدثة باسم الجيش أن الغارة وقعت على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال غربي كيسمايو، ولم تسفر عن مقتل أي مدني.

ونفذت الولايات المتحدة 34 ضربة في #الصومال هذا العام، بعدما وسعت إدارة الرئيس دونالد #ترمب الجهود العسكرية ضد أكثر الجماعات الإسلامية دموية في إفريقيا.

ويلقى باللوم على #حركة_الشباب في تفجير شاحنة في أكتوبر/تشرين أول والذي استهدف العاصمة #مقديشو، ما أسفر عن مقتل 512 شخصا.