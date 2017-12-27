مدريد تسحب تعزيزاتها الأمنية من كتالونيا

أعلنت #الداخلية_الإسبانية أنها ستسحب الآلاف من عناصر التعزيزات الأمنية، التي أرسلت إلى إقليم كتالونيا شمال البلاد قبيل استفتاء الإقليم على الاستقلال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح وزير الداخلية، خوان إغناسيو زويدو، في وقت متأخر أمس الثلاثاء أنه لم تعد ثمة حاجة لانتشار قوات التعزيزات المقدرة بـ 5000 عنصر بعد عودة الأمور إلى طبيعتها إثر سيطرة #إسبانيا على الإقليم المضطرب في أعقاب إعلان البرلمان الكتالوني الاستقلال بعد أسابيع من الاستفتاء.

وواجهت إسبانيا انتقادات بسبب استخدام الشرطة القوة في مسعى للحيلولة دون إجراء الاستفتاء. وأصيب المئات بينهم عناصر من الشرطة.

وأعلنت إسبانيا فيما بعد عزل حكومة إقليم #كتالونيا وحل برلمانها وأمرت بإجراء انتخابات جديدة في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري لتهدئة مساعي الانفصال واستعادة الشرعية.