‏تعرف على أهمية موقع جزيرة سواكن السودانية

تضم السودان جزيرة مرجانية عريقة على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد اسمها "سواكن"، وتقول أنقرة إن الرئيس السوداني عمر البشير قد منحها لتركيا لتديرها لفترة زمنية غير محددة.

وتقع جزيرة #سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي البلاد، وتبلغ مساحتها 20 كلم مربع على ارتفاع 66 مترا عن سطح البحر.

وتبعد عن #الخرطوم حوالي 560 كلم.

وفي عصور وسطى، ورد اسم سواكن في مؤلفات الرحالة العرب مثل ابن بطوطة، وارتبط اسمها بأنها كانت معبرا لهروب العديد من أمراء بني أمية من بطش #الدولة_العباسية.

وفي القرن السادس عشر الميلادي غزاها السلطان العثماني سليم الأول، وأصبحت سواكن مركزا للأسطول العثماني في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر.

وتختلط فترة الوجود العثماني في سواكن والسودان عموماً بمجازر أو أعمال قتل جماعي ارتكبت بحق #السودانيين حينها.