أفغانستان.. 40 قتيلاً على الأقل في انفجارات وسط كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الخميس، أن أكثر من 40 قتيلاً سقطوا في عدة انفجارات بالقرب من مسجد ومركز إعلامي في #كابول الخميس. وأشارت إلى إصابة 30 شخصاً على الأقل في انفجار مركز ثقافي في كابول.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي لوكالة فرانس برس إن "الهجوم استهدف مركز تبيان الثقافي حيث كانت تجري مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الـ38 للاجتياح الروسي لافغانستان عندما وقع الانفجار (الاول)". ويقع المركز بالقرب من وكالة الصوت الأفغاني التي أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أنها يمكن أن تكون هي المستهدفة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق الخميس أن الحصيلة الأولية بلغت 4 قتلى وستة جرحى، لكن إداريا في مستشفى أعلن لتلفزيون محلي عن وصول 18 جريحا إلى مؤسسته بينهم خمسة في حال الخطر.

كما أظهرت صور نشرت على صفحة وكالة الصوت الأفغاني في موقع فيسبوك مقرا متضررا وجثثا على الأرض.