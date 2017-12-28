انظر إلى ثلوج سقطت زرقاء في روسيا ورافقها تفجير إرهابي

لم يسقط الثلج أزرق اللون فقط، بل بنفسجي أيضا، وبسقوطه بهذين اللونين في أحد أحياء "سانت بطرسبورغ" شعر سكان ثاني أكبر مدن #روسيا بعد موسكو، بالتشاؤم وبالخوف والقلق، لذلك أسرع خبراء في إدارة الرقابة على الطبيعة بتحليل الظاهرة الغامضة، وفقا لما بثته وكالة "انترفاكس" للأنباء، مضيفة بخبرها الذي اطلعت عليه "العربية.نت" مترجما من موقعها، أن ما عثروا عليه يغطي رصيف أحد الشوارع وبعض المشاعات، هو ثلج يحمل ظلاً أزرق اللون فاتحا، أما الذي وجدوه قرب مبنى مهجور في حي آخر، فلونه بنفسجي بوضوح.

وظهور الثلج الملون، ليس ظاهرة نادرة في روسيا التي سبق وتساقطت فيها ثلوج سوداء وزرقاء في 2013 وبعدها بعامين أيضا، وقبلها سقطت في 2008 صفراء وحمراء، فقال العلماء حينها: "إن السبب يعود إلى رياح موسمية أقبلت بجسيمات صغيرة من النبات والرمال والغبار من سهول روسيا الجنوبية" وأدناه فيديو تعرضه "العربية.نت" عن الثلج الذي تساقط أزرق اللون في سانت بطرسبورغ، وفيه نراه كثيفا، مما يشير الى هطوله بغزارة ليلة عيد الميلاد بالذات، كما الثلاثاء أيضا.

شعروا باحتقان في الحلق وحلاوة بأفواههم

وهذه ليست أول مرة يسقط فيها الثلج ملونا في روسيا، ففي شتاء 2015 حاولت السلطات بمدينة "شيليابينسك" طمأنة سكانها بأنه لا سبب للذعر من ثلج تساقط أزرق اللون على المدينة الواقعة إلى الشرق من جبال "الأورال" والمعروفة بأنها "بوابة سيبيريا" في روسيا. لكن بعض الأشخاص الذين مشوا تحت الثلوج المنهمرة زرقاء اشتكوا من احتقان في الحلق وطعم حلاوة في أفواههم.

ولم يكن غريبا أن يقلق سكان المدينة التي ضربها في 2013 نيزك عنيف، طوى خبره العالم ذلك الوقت، من أشياء غريبة تسقط من الأعالي، ونقلت الوكالات يومها عن امرأة قولها: "ذاب الثلج ودخلت المياه الزرقاء إلى البيوت والمكاتب، وفي إحدى المرات سقط علينا ثلج برتقالي، لكننا لم نشهد ثلجاً أزرق اللون من قبل" وفق تعبيرها.

ورجّحت شركة "فيتكس" المصنعة للمنتجات الغذائية، أن يكون اللون الأزرق ناتجاً عن مسحوق لتلوين البيض والحلوى، فقد سقط أحد المستوعبات عند فتحه، وتسرب المسحوق إلى نظام التهوئة وانتشر في الخارج ولوّن الثلج بالأزرق.

وربطوا بين الثلج الملون والتفجير الإرهابي

وقبلها بأسبوعين، تعرضت مدينة "ساراتوف" الممتدة على ضفة نهر "الفولغا" لعاصفة ثلجية برتقالية اللون أيضا، لكن علماء الأرصاد الجوية عزوا السبب إلى إعصار مر فوق الصحراء الإفريقية الغربية وحمل الرمال عبر شبه جزيرة القرم وصولاً إلى الجنوب الروسي، مما أعطى الثلوج لوناً غير معتاد.

وفي إحدى المرات شهدت مدينة "أومسك" بجنوب غرب سيبيريا، ثلوجاً سوداء مرتين على الأقل، رجحوا أنها نتجت من عصفات تلوث انبعثت من محطة محلية للطاقة، ولا زالوا يدرسون الأسباب للآن. أما الثلج الذي تساقط أزرق اللون باليومين الماضيين في St Petersburg فربطه بعض السكان، حتى بتفجير عبوة ناسفة إرهابية بمركز للتسوق فيها أمس الأربعاء، وأدناه فيديو تعرضه "العربية.نت" عن اللحظة التي حدث فيها التفجير الذي تسبب بجروح نالت من أشخاص، إضافة إلى خوف وقلق دب بمعظم سكان المدينة من الثلج الملون والإرهاب معا.

الثلوج الغريبة الألوان في روسيا ليست دائماً "مسالمة" فقد ترافقها أخطار ومشاعر سلبية، بل ووسوسات لدى السكان، فقد شهدت مدينة "أومسك" بجنوب غرب سيبيريا، ثلوجاً سوداء مرتين على الأقل، رجحوا أنها نتجت من عصفات تلوث انبعثت من محطة محلية للطاقة، ولا زالوا يدرسون الأسباب للآن.