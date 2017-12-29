تركيا تعتقل 75 من المشتبه بانتمائهم لداعش

قالت الشرطة ووسائل إعلام رسمية إن الشرطة التركية اعتقلت 75 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم #داعش في عمليتين أمنيتين اليوم الجمعة بعد اعتقال قرابة 120 مشتبهاً بهم في أنحاء البلاد أمس مع تشديد إجراءات الأمن قبل احتفالات العام الجديد.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن قرابة 500 شرطي شاركوا في مداهمات متزامنة بالعاصمة التركية أنقرة، وأن كثيرا من المعتقلين أجانب.

وأضافت أن ممثلي الادعاء في #أنقرة أصدروا مذكرات اعتقال بحق 46 شخصا واعتقلوا حتى الآن 29 . وقالت إن مواد ضبطت في المداهمات تشير إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا يعدون لشن هجوم خلال احتفالات العام الجديد.

وفي عملية منفصلة قالت الشرطة في بيان إنها داهمت 25 مسكنا في #اسطنبول اليوم الجمعة، واعتقلت 46 شخصا يشتبه في انتمائهم لداعش من بينهم 43 أجنبيا. وأضافت أن المشتبه بهم متورطون في أعمال تهريب وسرقة لصالح التنظيم.

وخلال احتفالات العام الجديد قبل نحو عام قتل رجل مسلح ببندقية 39 شخصا بينهم أتراك وزائرون من عدة دول عربية والهند وكندا في ملهى ليلي باسطنبول أكبر مدن #تركيا.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وهو واحد من سلسلة هجمات يعتقد أنها من تنفيذ متشددين أو مسلحين أكراد في تركيا خلال العامين الماضيين. وبدأت هذا الشهر محاكمة المتهمين بالضلوع في هجوم الملهى الليلي.

وقال مسؤولون إن تركيا ستزيد إلى أكثر من المثلين عدد أفراد الشرطة في اسطنبول إلى 37 ألفا، وتحظر أو تلغي احتفالات عامة في أحياء مهمة ليلة رأس السنة لأسباب أمنية.

وذكرت تقارير في وسائل إعلام محلية أن تلك الأسباب الأمنية كانت وراء منع الدخول إلى ميدان كيزيلاي المركزي في أنقرة في 31 ديسمبر كانون الأول.

وقالت الشرطة في بيان آخر إن إجراءات أمنية أخرى ستتخذ منها إغلاق الكثير من الطرق في أحياء بوسط اسطنبول عشية مطلع العام الجديد ولن يسمح لسيارات النقل بالدخول إلى سبعة أحياء فيها.