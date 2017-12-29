رئيس لبنان السابق يدعو لإعلان الجنوب منطقة عسكرية

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال سليمان إلى وضع كافة القوى المسلحة في الجنوب بإمرة الجيش اللبناني، لا سيما بعد زيارتي زعيم عصائب أهل الحق العراقية قيس الخزعلي، وقائد لواء الإمام الباقر أبو العباس، إلى جنوب لبنان وانتشار صور وفيديوهات لهما.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي الجمعة: "بعد زيارتي الخزعلي وأبو العباس الميدانيتين للحدود الجنوبية يجدر التفكير بتطبيق المادة الرابعة من قانون الدفاع وإعلان الجنوب منطقة عسكرية ووضع القوى المسلحة بإمرة الجيش".

وضج لبنان لاسيما مواقع التواصل، الأربعاء بصور جديدة لأحد قياديي الميليشيات الشيعية التي تقاتل في سوريا، المدعو حمزة أبو العباس قائد لواء الإمام الباقر، خلال تواجده في جنوب لبنان.

وظهر أبو العباس في الصور وهو واقف عند الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة.

ونشرت صفحة "لواء الإمام الباقر السورية" على "فيسبوك" صوراً لقائد عمليات "لواء الباقر" حمزة أبو العباس، أثناء جولة له على الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث علقت الصفحة على الصور "فلتعلم إسرائيل أننا على حدودها وسيأتي اليوم الذي نكسر فيه حدودها".

وأتت تلك الصور بعد مضي أسابيع على انتشار فيديوهات للخزعلي عند بوابة فاطمة المحاذية للحدود الفلسطينية المحتلة.