مدريد تحقق في وفاة جزائري داخل سجن للمهاجرين

أعلنت #الشرطة_الإسبانية الجمعة فتح تحقيق في #وفاة_جزائري في سجن تحتجز فيه السلطات الإسبانية منذ تشرين الثاني/نوفمبر مئات #المهاجرين_غير_الشرعيين الذين وصلوا بحرا إلى البلاد، رغم انتقادات غير حكومية محلية.

وعُثر على الجثة الجمعة في سجن ارخيدونا الحديث، والذي كانت وزارة الداخلية قررت استخدامه كمركز للاحتجاز الإداري "المؤقت" قرب ملقة في الاندلس، في جنوب البلاد.

وأعلنت الشرطة الإسبانية في بيان "فتح تحقيق لتوضيح ظروف وفاة هذا +النزيل+ الذي يبلغ من العمر 36 عاما والجزائري الجنسية".

وقالت الشرطة إن "مسؤولين مكلفين المراقبة عثروا" على جثة هذا الرجل "داخل غرفته"، ولم يستطيعوا إنعاشه.

وكان القضاء الإسباني أمر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بوضعه قيد الحجز حتى 18 كانون الثاني/يناير، بحسب المصدر نفسه.

وكانت إسبانيا وضعت نحو 500 مهاجر غير شرعي غالبيتهم من الجزائر في سجن ارخيدونا الذي لم يكن قد افتتح بعد وسط تنديد واسع من قبل منظمات تتولى الدفاع عن حقوقهم.

وردا على انتقادات وجهتها جماعات حقوقية قالت السلطات الإسبانية في تشرين الثاني/نوفمبر أن مراكز الاحتجاز للأجانب باتت مكتظة وأن هذا السجن مزود "حمامات وتدفئة وأسرة وقاعات رياضية".

وصرح وزير الداخلية الإسباني خوان ايغناسيو زويدو "لا يمكننا قبول بقاء هؤلاء الأشخاص أحرارا بذريعة وصولهم في مراكب وأننا نستطيع إنقاذهم".

ووفقا لآخر حصيلة أعدتها المنظمة الدولية للهجرة فقد زاد عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا في 2017 ثلاثة أضعاف، وتم تسجيل 223 حالة وفاة.

فقد وصل 21468 شخصا إلى المياه أو الأراضي الإسبانية هذا العام حتى 20 كانون الاول/ديسمبر، أي بزيادة تفوق ثلاث مرات الأرقام المسجلة في 2016 والتي بلغت 6046 شخصا.