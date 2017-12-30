داعش يتبنى هجوماً على مركز تجاري في سان بطرسبرغ

أعلنت وكالة أعماق الناطقة بلسان تنظيم #داعش مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع على مركز تجاري في مدينة #سان_بطرسبرج بروسيا يوم الأربعاء وأسفر عن إصابة 13 متسوقا.



وفتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا في الانفجار الذي قيل إنه نجم عن انفجار قنبلة بدائية الصنع محشوة بقطع معدنية.

وخلال حفل في الكرملين لعسكريين شاركوا في القتال في سوريا، وصف الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

وأطلق تنظيم داعش تهديدات مرات عدة إلى روسيا منذ بدء تدخلها في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015.

وبعد إعلان بوتين منتصف كانون الأول/ديسمبر عن انسحاب جزئي للقوات الروسية من سوريا، قالت أجهزة الأمن إنها تخشى عودة الإرهابيين من #سوريا و #العراق بعد خسارة التنظيم كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تقريبا.

واستهدف عدد من الهجمات هذه السنة #روسيا التي تشهد حملة انتخابية للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 18 آذار/مارس وتستقبل المونديال من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو، كان آخرها اعتداء سان بطرسبورغ.

ووقع بوتين الجمعة قانونا يشدد العقوبات على من يجندون الإرهابيين. وصدر هذا القانون رسميا بعد يومين من الاعتداء في سان بطرسبورغ.

وينص القانون على السجن المؤبد بحق كل من يجند إرهابيين ويمولهم بعدما كانت العقوبة القصوى حتى الآن السجن عشرة أعوام.

ويدخل القانون حيز التنفيذ فورا بعدما أقره مجلس الدوما الروسي في 14 كانون الأول/ديسمبر ووافق عليه المجلس الاتحادي في 26 منه.

