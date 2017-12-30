غواتيمالا تتجاهل الضغوط: لا تراجع عن نقل السفارة للقدس

شددت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا خويل، على أن قرار الرئيس #جيمي_موراليس، نقل سفارة #غواتيمالا في #إسرائيل إلى القدس "لا رجوع عنه"، داعية إلى "احترام" قرارات بلادها.

وصرحت خويل للصحافيين، الجمعة، خلال مناسبة للاحتفال بذكرى انتهاء الحرب الأهلية بغواتيمالا عام 1996 "بأنه قرار تم اتخاذه، ولن يتم التراجع عنه".

وأضافت في رد على الانتقادات أن "الحكومة الغواتيمالية تحترم كثيرا المواقف التي اتخذتها الدول الأخرى و(...) نعتقد ان الآخرين يجب ان يحترموا القرارات التي اتخذتها غواتيمالا".

وفي 26 كانون الاول/ديسمبر أكدت غواتيمالا أن قرارها نقل سفارتها من #تل أبيب الى #القدس اقتداء بالولايات المتحدة هو قرار "سيادي" لا ينبغي ان يؤثر في علاقاتها بأي دولة اخرى.

وكان رئيس غواتيمالا موراليس أعلن أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب الى القدس، لتصبح بذلك غواتيمالا أول بلد في العالم يحذو حذو الولايات المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وردت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقول إن قرار غواتيمالا "مخزٍ ومخالف للقانون".

وكان رئيس غواتيمالا السابق راميرو دي ليون كاربيو (حكم بين 1993 و1996) أمر بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعدما أغلقت الدول الإسلامية اسواقها أمام بضائع غواتيمالا.