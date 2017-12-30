ماذا تمنى بوتين لترمب بمناسبة رأس السنة

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، إلى "تعاون براغماتي" بين بلاده والولايات المتحدة في تمنياته إلى نظيره الأميركي، دونالد #ترمب، بمناسبة #رأس_السنة الميلادية، على ما أعلن الكرملين، السبت.

وأوضح الكرملين أن بوتين الذي وجه تمنياته إلى قادة العالم بمناسبة العام الجديد، أكد لترمب "الحاجة الخاصة إلى حوار روسي أميركي بناء، لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم".

قال الكرملين إن بوتين أكد في تحيته الموسمية إلى ترمب أن روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما تطوير "تعاون عملي يهدف إلى منظور طويل الأمد"، على أساس "المساواة والاحترام المتبادل".

وكانت العلاقات بين موسكو وواشنطن قد تراجعت إلى مستوى ما بعد الحرب الباردة، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، والاتهامات بتدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي.