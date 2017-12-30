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أميركا.. مسلح يقتل شخصين وينتحر في هيوستون

المصدر: أوستن (تكساس) - رويترز
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أعلنت الشرطة أن عاملا سابقا في ورشة لإصلاح السيارات في #هيوستون بولاية ت#كساس الأميركية أطلق النار، الجمعة، على عاملين فقتلهما ثم #انتحر.

وقال دي. كرودر المحقق بجرائم القتل في هيوستون خلال اتصال هاتفي: "الشخصان اللذان أطلق عليهما النار قتلا في الموقع".

وذكرت الشرطة أن المسلح أطلق النار على العاملين ثم خرج من الورشة وقتل نفسه في ساحة قريبة. ولم يتم الكشف عن هويات القتلى.

كلمات دالّة

#هيوستون, #انتحر

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