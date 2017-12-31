الديوان الأردني: سنلاحق كل من ينشر أكاذيب عن الأمراء

أصدر الديوان الملكي الأردني، السبت، بيانا أكد فيه على ملاحقة كل من ينشر أكاذيب عن الأمراء بهدف الإساءة إلى الأردن.

وذكر البيان أن بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي تناقلت إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة مغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد.

وأكد البيان أن الديوان الملكي الهاشمي سيقوم بالملاحقة القانونية لكل من ينشر هذه الأكاذيب، والمزاعم الباطلة بحق الأمراء والأسرة الهاشمية والتي تهدف إلى الإساءة إلى الأردن والنيل من مؤسساته.

وتابع البيان "ولن تمر مثل هذه الأكاذيب على شعبنا الوفي، ولن تمس وحدته الوطنية، والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية".

و"كان الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وجه إليهم رسائل شكر وتقدير بعد إحالتهم على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث كانوا من خيرة ضباط الجيش العربي أوفياء مخلصين في خدمة الأردن وشعبه".

