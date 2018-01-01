بريطانيا.. 4 جرائم قتل طعناً بالسكين في لندن

قتل 4 رجال في #لندن بهجمات نفذت بالسكاكين بين الأحد وساعات الفجر في اليوم الأول من السنة، حسب ما أعلنت شرطة سكوتلانديارد مع ارتفاع الهجمات بالسلاح الأبيض في #العاصمة_البريطانية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن "عمليات القتل الأربع" غير المترابطة وقعت في "شمال لندن وشرقها وجنوبها".

وتراوحت أعمار الضحايا بين 17 و20 عاما. وقد أدخل شاب خامس في العشرين من العمر أصيب في إحدى الهجمات هذه المستشفى في وضع حرج على ما أضافت الشرطة، مشيرة إلى أنها أوقفت 5 رجال في إطار تحقيقات جنائية.

وأتت جرائم القتل بالسلاح الأبيض هذه في حين تحاول لندن مكافحة الارتفاع في هذا النوع من الهجمات. فبين نيسان/إبريل 2016 وآذار/مارس 2017، أحصت الشرطة حوالي 12100 هجوم بسكين في لندن أدت إلى سقوط 4400 جريح. وهي أعلى الأرقام منذ 5 سنوات.

وبين مطلع العام 2017 و22 كانون الأول/ديسمبر أسفرت هذه #الهجمات عن سقوط 77 قتيلا على ما أوضحت الشرطة.

وفي غالبية الأحيان هذه الهجمات غير مرتبطة بالجريمة المنظمة بل هي من فعل أشخاص يحملون سلاحا للشعور بالأمن.

وتطال هذه الظاهرة خصوصاً غير البالغين، إذ إن عددا متزايدا منهم بات يحمل سكاكين.

وأطلق رئيس بلدية لندن صديق خان حملة توعية موجهة إلى الشباب.